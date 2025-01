Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, filosofo Conceicao: “Nelle difficoltà nascono belle cose”

Leggi su Pianetamilan.it

Stasera, alle 20:00 ora italiana, si disputerà all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) il, la finale della Supercoppa Italiana e Sergio, allenatore rossonero, ne ha parlato in conferenza stampa. "Ilè un grandissimo club che è abituato a giocare le finali, ma questa è particolare, importante per i ragazzi. Siamo reduci da un bel secondo tempo contro la Juventus e contro l’voglio vedere la stessa personalità mostrata venerdì nei secondi 45 minuti", ha detto, le cui dichiarazioni sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'. "Sto preparando al meglio la squadra, esattamente come ho fatto prima di sfidare mio figlio, in un match che dal punto di vista emotivo per me non è stato facile.