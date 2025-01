Ilgiorno.it - Contrassegni disabili validi in 500 Comuni

Una “scelta di civiltà“, anche Gorgonzola nella rosa diche hanno scelto di aderire alla piattaforma Cude, Contrassegno unificatoeuropeo: per le persone con difficoltà di movimento circolazione più semplice e la possibilità di accedere, ad esempio, alle zone a traffico limitato di altri Paesi e città senza il rischio di sanzioni. A oggi sono poco più di 500 iitaliani che hanno scelto di aderire all’iniziativa e di dotarsi della piattaforma. Una scelta non di poco conto, "un passo avanti – così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi – verso l’inclusione e l’abbattimento delle barriere. Aiuta le persone in difficoltà a muoversi, cosa delicata soprattutto in un’area strategica e complessa per servizi e viabilità quale è quella della Città metropolitana milanese". L’iniziativa è partita da anni dal Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti, in accordo con quello all’Economia e alle Finanze.