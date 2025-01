.com - Belloni lascia vertice dei servizi, successore in tempi brevi: i candidati

(Adnkronos) –Confermate le dimissioni di Elisabettadalla guida del Dis il 15 gennaio – il suo mandato, in realtà, sarebbe scaduto a maggio – si apre la partita della successione all’ambasciatrice aldel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La nomina del nuovo capo, a quanto risulta all’Adnkronos, potrebbe avvenire inssimi, anche al prossimo Consiglio dei ministri che però non è stato ancora convocato. Tra i, secondo indiscrezioni, ci sarebbero Bruno Valensise, attuale direttore dell’Aisi, già vice del Dis fino all’aprile scorso, Gianni Caravelli, a capo dell’Aise, impegnato in questa fase sul caso di Cecilia Sala. Possibile anche che venga ‘promosso’ Giuseppe Del Deo, attuale vice del Dis. Non si esclude però una nomina esterna al comparto deie in questo caso circola il nome di Andrea De Gennaro, attuale comandante generale della Guardia di Finanza.