Asilo in ritardo licenziata l’impresa | Ma a settembre tutti in classe

Punto e a capo. “a lavori ormai finiti, ma in pesanterispetto alle previsioni, ora il Comune ha deciso di affidare la conclusione del primo lotto di interventi alla società che ha vinto l’appalto per la seconda parte di lavori per la riqualificazione della scuola dell’infanzia di Fornaci, che fa parte dell’Istituto comprensivo “Alfredo Sassi“. Durante l’ultimo consiglio comunale il vicesindaco, Massimiliano Bello, ha fatto il punto sul cantiere: "Il primo lotto quello per la costruzione della nuova mensa è stato terminato. Mancano solo i serramenti, ma abbiamo comunque deciso di rescindere il contratto poiché la ditta ha accumulato ritardi importanti". Il cantiere era stato aperto nel giugno 2023 e doveva concludersi ad agosto 2024. La mensa, finanziata con 317mila euro di fondi Pnrr è stata ultimata, mancano soltanto gli arredi.