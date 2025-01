Zonawrestling.net - Wrestle Dynasty: Momo Watanabe vince l’International Women’s World Cup, che beffa per Athena

Leggi su Zonawrestling.net

La vittoria nel fatal four-way match, rappresentante della STARDOM, ha vintoCup al Tokyo Dome, sconfiggendo, Willow Nightingale e Persephone in un match a quattro.Il finale controversoIl match si è concluso in modo controverso quando Thekla, compagna di stable di, ha interferito trascinandofuori dal ring durante il conteggio. La distrazione ha permesso adi colpirecon una mazza da baseball, assicurandosi così la vittoria. L’interferenza nasce da quanto accaduto nell’evento STARDOM di venerdì sera, quandoe Thekla erano in tag team contro Mina Shirakawa e Tay Melo. Dopo la vittoria delle due, l’austriaca aveva chiesto un match per il titolo adche si era rifiutata. L’ex Donna del Mondo non l’aveva presa bene e aveva assicurato che ci sarebbero state conseguenze.