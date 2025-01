Formiche.net - Vi racconto Tel Aviv, la città che non dorme mai

Leggi su Formiche.net

Tel, anche in questi tempi incerti tra esigenze di sicurezza e di pace, non cessa di essere metropoli affascinante e singolare ricordando, sotto molti aspetti, New York: è innanzitutto cosmopolita ed inclusiva, un melting pot di culture e provenienze diverse; è la capitale economica e dell’innovazione tecnologica del Paese, culla di sempre nuove start-up; lo skyline si è evoluto negli ultimi decenni con nuovi grattacieli; fervente è la vita artistica, con eccezionali musei, gallerie d’arte e spazi per eventi e performance.Telè soprattutto unache “nonmai”, proprio come New York. Se di giorno non mancano spiagge tra le più belle del Mediterraneo, la notte rimane formidabile per intrattenimento, locali e ristoranti che la rendono centro di socializzazione e spensieratezza.