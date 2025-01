Ilrestodelcarlino.it - Tra insidie e trappole del Web. Il bilancio della Polizia postale

L’impegnoe per la sicurezza cibernetica è stato determinante anche nel 2024. In generale i dati per il contrasto alla pedo-pornografia online hanno mostrato un aumento di casi trattati e di operazioni di contrasto con oltre 2.800 indagini da cui sono scaturite 1.000 perquisizioni, 144 arresti e 1.028 denunce. Molte di queste indagini hanno riguardato la detenzione, lo scambio e la produzione di materiale pedo-pornografico oltre all’adescamento online di minori. L’attività di monitoraggioRete ha portato all’analisi di oltre 42.000 siti web di cui 2.775 inseriti nella black list per contenuti pedo-pornografici. Con riferimento al cyberbullismo, rispetto al 2023 si è registrato un lieve aumento dei casi, oltre 300. L’analisi dei dati ha consentito di osservare come la fascia d’età più colpita sia quella 14-17 anni, sebbene gli incrementi più significativi siano legati alle fasce d’età 0-9 e 10-13 anni.