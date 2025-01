Pronosticipremium.com - Torino-Parma 0-0, Suzuki uomo partita: Vanoli e Pecchia dividono la posta in palio

Leggi su Pronosticipremium.com

Il posticipo delle 18:00 trasi è concluso con il risultato di 0-0.vivace nel primo tempo, con diverse occasioni da entrambe le parti, mentre il ritmo è nettamente calato nella ripresa, conprovvidenziale nel finale a mantenere la parità. Questo risultato permette alla squadra didi salire al decimo posto in solitaria con 21 punti, mentre la formazione diaggancia il Verona a 19 punti al quattordicesimo posto. Il 19° turno di Serie A prosegue con il derby tra Roma e Lazio delle 20:45. LaIltiene il pallino del gioco nei primi minuti e al 9? sfiora subito il vantaggio, macon un gran riflesso respinge in angolo il colpo di testa di Adams. Passa un solo minuto e a sbloccare il match è il, ma l’arbitro Feliciani ferma tutto per il fuorigioco di partenza di Cancellieri, abile a servire il compagno solo davanti la porta.