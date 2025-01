Agi.it - Omicidio di Piersanti Mattarella, indagati i killer. "Sono due uomini di Cosa nostra"

AGI -politico lo fu certamente, politico e anche mafioso. Ma di matrice mafiosa, non di terrorismo politico. Quarantacinque anni dopo, sul delittodel 6 gennaio del 1980, si scrive l'ennesimo capitolo che fa ripartire l'indagine quasi da zero, per quel che riguarda le responsabilità nell'esecuzione materiale: i, secondo la procura di Palermo, che li ha iscritti nel registro degli, furono duedi, come ha scritto La Repubblica, Antonino Madonia (Nino) e Giuseppe Lucchese, detto il Lucchiseddu. Assassini fidati, rampolli di famiglie di mafia come Nino Madonia, figlio di Francesco, boss di Resuttana morto in cattività e fratello di altri due - come lui - ergastolani, Giuseppe "Peppuccio" Madonia, che assassinò fra gli altri il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, e Salvino Madonia, che tra le sue vittime ebbe anche Libero Grassi.