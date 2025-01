Anteprima24.it - Oggi i funerali di Franco Trusio: il ricordo di chi ha avuto il piacere di conoscerlo

Tempo di lettura: 3 minutici ha lasciato, proprio all’inizio di un nuovo anno e di nuove battaglie che lui amava ingaggiare. Politicamente un punto di riferimento, un uomo da dietro le quinte sempre pronto a consigliare la scelta giusta. Dal sindaco di Benevento, agli attuali onorevoli, non sono mancate parole commosse rivolte a lui, alla famiglia, al figlio Luigi, spinto in tanti ambiti dalla stessa passione di papà. Francesco Maria Rubano:“Ti rivedo lì, dietro la tua scrivania, con quella fitta nube di fumo che sembrava avvolgerti, mentre accendevi e spegnevi le sigarette come a scandire il ritmo delle giornate nella segreteria dell’Udeur di Piazza Bissolati.La politica ci ha fatti incontrare, ci ha uniti e, a tratti, anche divisi., nel giorno del tuo addio, provo un profondo senso di tristezza e un grande rispetto per l’uomo e il dirigente politico che sei stato.