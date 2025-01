Lanazione.it - Note in Sant’Antonio a Gaggiola. Concerto del Convitto Armonico

Leggi su Lanazione.it

Al santuario dida Padova di, il gruppo vocale Ilterrà oggi un. Appuntamento stasera in questa vigilia dell’Epifania, a partire dalle 21, nella chiesa in piazzaleda Padova con un programma di grande interesse. Verranno eseguiti, nella seconda parte del, alcuni dei più celebri canti di Natale (carole) provenienti dalla tradizione anglosassone e italiana, riscritte per coro da importanti compositori e musicisti europei. Ilè da sempre cultore di questa tradizione nord-europea e britannica in particolare, che prevede il canto del Natale attraverso l’esecuzione di brani tratti dalla tradizione popolare, supportati però da una scrittura per il coro di voci femminili e maschili, spesso compiuta da importanti musicisti dell’Ottocento e del Novecento.