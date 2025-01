Non si fermano le aggressioni ai medici |  +38% in cinque anni

Leggi su Ildenaro.it

Diciottomilaa danno degli operatori sanitari in un anno con un aumento del 38 per cento negli ultimi. Il 42 per cento denuncia (in maggioranza sono donne) di essere stato almeno una volta nella propria attività vittima difisiche o psicologiche. Un lavoro difficile ma anche mal pagato: gli stipendi sono del 22 per cento più bassi rispetto alla media Ocse. Contesto lavorativo difficile, remunerazioni non adeguate e la conseguenza è che 1 su 2 trae infermieri è in burnout. La storia dellea chi lavora in prima linea, pronto soccorso e 118, è fatta di vicende umane e sofferenza. E il nuovo anno si apre all’insegna della continuità della spirale di violenza.Tre in poche ore tra Napoli e provincia. Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato nel capoluogo campano per lesioni, violenza e minaccia a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio una donna di 41, già nota alle forze dell’ordine.