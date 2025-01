Lucia e Diego, i due coniugi travolti e uccisi dal suv nell’incidente di Ancona

Leggi su Open.online

Sposati da undici anni, vent’anni di fidanzamento festeggiati lo scorso Santo Stefano. E un figlio, di 10 anni, che ora non ha più la sua mamma e il suo papà.Manfredi eDuca,di Fabriano, sono statidal suv che nella giornata di ieri ad, ha carambolato contro tre auto, scatenando anche la rottura di una cabina del gas metano. Secondo quanto ricostruito oggi sul Resto del Carlino in una delle tre auto, una Panda, si trovava, neurologa 40enne della Clinica medica dell’ospedale di Torrette. Il marito, quasi coetaneo e autista del 118 a Perugia, dovevano andare entrambi a lavoro. L’uomo era sul marciapiede quando il Bmw ha perso il controllo della strada a causa della brina, travolgendoli. La dinamicaL’incidente si è verificato all’altezza del campo sportivo, in via Esino, quando una Bmw guidata da un 61enne è slittata in discesa per la brina.