Ilrestodelcarlino.it - Lotta ai crimini in rete: 13 arresti e 386 denunce

Contrasto alla pedopornografia online e al cyberbullismo, ma anche protezione dagli attacchi hacker per le infrastutture più sensibili, contrasto al terrorismo ine al Financial cybercrime: il 2024 è stato un anno impegnativo per la polizia postale di Bologna e dell’Emilia-Romagna, impegnata a combattere iin quella giungla che è lae a portare avanti campagne di prevenzione, destinate in particolare ai più giovani, perché evitino di finire in queste maglie pericolose della. In questo ambito, in particolare nel contrasto alla pedopornografia online, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica regionale ha svolto 60 indagini, eseguendo 74 perquisizioni, 8e 89. Inoltre, durante l’attività di monitoraggio della, sono stati analizzati oltre 1200 siti web, uno dei quali sequestrato e altri 28 inseriti nella black list per contenuti pedopornografici.