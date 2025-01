Sport.quotidiano.net - Il Poggibonsi va a caccia dei tre punti. Calderini avverte: "Trestina insidioso"

È la sfida interna con ila dare il via per i giallorossi al girone di ritorno della serie D girone E. Allo stadio Stefano Lotti il confronto delcon la compagine bianconera. Un’altra sfida di notevole importanza per i Leoni, chiamati a rispondere sul rettangolo, dopo la pausa in corrispondenza delle Feste, alle avversità emerse negli incontri di fine 2024: la coppia di sconfitte del 15 e del 22 dicembre - rispettivamente con Follonica Gavorrano in trasferta e Fulgens Foligno in casa - successiva a un tandem di affermazioni, a Terranuova Bracciolini e con il Figline, che era ai più apparso come benaugurante. Le contrarietà degli eventi hanno invece preso il posto all’idea di continuità dele così il gruppo è chiamato di nuovo a far valere adesso la volontà di riscatto per non pagare ulteriori conti in termini di classifica, in una fase del cammino che può diventare determinante in materia di traguardi da raggiungere.