Gualdo Tadino Perugia marito e moglie trovati morti in casa | si erano sposati meno di un anno fa Si indaga sull’ipotesi omicidio-suicidio

Un uomo e una donna,, sono statisenza vita nella lorodi Gaifana, una frazione di, in Umbria. Si tratta di Daniele Bordicchia, 39 anni, ed Eliza Stefania, 30 anni. L’ipotesi al vaglio dei carabinieri, che sembra via via più probabile con il passare delle ore, è che possa essersi trattato di un femminicidio-. Stando alle prime informazioni, l’uomo sarebbe una guardia giurata e potrebbe aver usato la propria pistola di ordinanza per sparare alla, che lavorava come operatrice sociosanitaria, e poi togliersi la vita.Le nozzedi unfaI carabinieri, coordinati dalla procura di, stndo sul caso. Uno dei primi elementi a cui si sta cercando di trovare una risposta è se all’interno della coppia ci fossero problemi.