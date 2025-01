Ilgiorno.it - Gli sparano e lo abbandonano nei campi: il cadavere di un pusher trovato a Cisliano

(Milano), 5 gennaio 2025 – Ancora un regolamento di conti nel mondo dello spaccio saldamente in mano aimaghrebini nell’hinterland sudovest di Milano, a. Il corpo di un giovane di 28 anni è stato ripoco dopo le 21 di sabato 4 gennaio in via Regina Elena, fuori dal centro abitato della cittadina fra Abbiategrasso e Cusago, a ridosso della provinciale 236 che porta a Gaggiano. Per quanto le indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso stiano esplorando ogni possibile pista, lo scenario di una vera e propria esecuzione maturata nel mondo dello spaccio è infatti quello più probabile e alla fine accreditato. La vittima sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola. Un foro di proiettile riscontrato sul corpo non lascia spazio a dubbi sulla modalità con cui la condanna a morte è stata portata a compimento.