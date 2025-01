E-textiles i tessuti elettronici indossabili ora sono anche sostenibili e biodegradabili

Leggi su Ildenaro.it

Un team di ricerca guidato dall’Università di Southampton e dalla University of the West of England, (UWE) Bristol ha dimostrato che i(e-) posessere siache. I risultati degli studiosistati pubblicati su Energy and Environmental Materials. Gli e-queidotati di componenti elettrici incorporati, come sensori, batterie o luci. Posessere utilizzati nella moda, per l’abbigliamento sportivo ad alte prestazioni o per scopi medici come indumenti che monitorano i segni vitali delle persone. Talidevono essere durevoli, sicuri da indossare e comodi, ma, in un settore sempre piu’ preoccupato per lo spreco di vestiti, devono essere rispettosi dell’ambiente quando nonpiu’ necessari.