Liberoquotidiano.it - Capodanno islamista? "Di chi è la colpa": Sala resta muto, ma le parole di Gabrielli sono un caso

Il silenzio assordante di palazzo Marino su quanto accaduto in piazza Duomo a Milano è veramente uno schiaffo a una città e a un Paese offeso e dileggiato dagli islamici arrampicati sulla statua di Vittorio Emanuele sul sagrato del Duomo. Oggi su Repubblica Milano Beppemanda avanti Franco, ex capo della polizia e super consulente del sindaco di Milano per la sicurezza: "La piazza e gli insultiil segnale di disagio di un Paese che ancora oggi si rifiuta di mettere a terra politiche serie di integrazione. Quando ero sottosegretario alla presidenza del Consiglio chiedevo che fosse istituito un ministero alle Politiche migratorie, perché penso che una corretta integrazione di chi arriva in Italia serva anche a scongiurare fatti come quelli di piazza del Duomo. Se queste persone non si sentono parte della nostra società, le vicende come quella che abbiamo visto non si risolvono.