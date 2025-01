Sport.quotidiano.net - "Adamant, più concretezza"

"Ripartiamo dalla consapevolezza che siamo competitivi ma dobbiamo limitare il più possibile certi errori". Primo impegno del 2025 per l’, in campo oggi pomeriggio (ore 18) ad Oderzo con l’obiettivo di tornare ai due punti dopo il brusco stop casalingo con Pordenone. Settimana di allenamenti pressoché al completo per la truppa di Benedetto, che ha bisogno di dare un segnale in questo avvio di nuovo anno: "Il finale di gara contro Pordenone ci ha lasciato grande delusione, è stata una sconfitta difficile da digerire – le parole del tecnico biancazzurro –. Il mio auspicio è che possiamo riprendere la nostra marcia: abbiamo perso due partite ai supplementari, quindi significa che siamo vicini alle nostre avversarie e alle maggiori competitor. Dobbiamo arrivare più vicini al risultato senza che questi episodi incidano e portarla a casa prima.