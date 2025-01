Anteprima24.it - Verso Benevento-Catania, le parole di mister Toscano: “La classifica non ci piace e vogliamo migliorarla”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiAlla vigilia di, in programma domani al “Ciro Vigorito” a presentare la gara sulla sponda etnea ci ha pensato l’allenatore Mimmo. Queste le sue: PRIMATO – “Il primo posto non è l’obiettivo di domani. Lache abbiamo non ci, ne a noi, ne alla squadra e ne alla gente.in questo girone di ritorno che abbiamo iniziato bene, la squadra sta ritrovando più lucidità, serenità, sicurezza e dobbiamo continuare su questa strada. Ci sono tante partite e stiamo lavorando su quello che può aiutarci a migliorare la nostra. Ora abbiamo una precisa identità e non dobbiamo snaturarci. Avremo davanti una squadra che è prima ine che ha numeri importanti, ma non per questo dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare”.