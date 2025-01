Venezia-Empoli Fazzini non convocato D’Aversa | Ho bisogno di calciatori convinti

Leggi su Corrieretoscano.it

Hodiè la sfida che sabato 4 gennaio alle ore 15 apre allo stadio Penzo la 19esima giornata del campionato di serie A. Ed apre il 2025 della massima divisione.Partita diretta da Juan Luca Sacchi di Macerata. Luigi Rossi di Rovigo e Marco Ricci di Firenze gli assistenti. Daniele Perenzoni di Rovereto il IV ufficiale. Marco Serra di Torino il Var e Paolo Mazzoleni di Bergamo l'Avar.La Figc ha disposto un minuto di silenzio prima delle gare in programma nel fine settimana, compresi anticipi e posticipi, in ricordo di Aldo Agroppi, scomparso nella sua Piombino all'età di 80 anni.Minuto di silenzio non osservato nella gare di Supercoppa italiana a Riyad. La decisione, comunicata inizialmente da Figc, è stata rivista in accordo con la Lega Serie A.