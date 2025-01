Lanazione.it - Tombe profanate e forni aperti, scempio al cimitero a Le Grazie

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 4 gennaio 2025 - Sono entrati di notte, nella notte più sacra dell’anno, la vigilia di Natale, e hanno compiuto unonel luogo che più di tutti non dovrebbe mai essere violato, un. A raccontare i fatti sono alcune famiglie che hanno i propri cari defunti nel piccolode Le, frazione collinare del comune di Pistoia. “Due deiche si trovano all’ingresso delsono staticon le urne quindi esposte – racconta una delle signore della zona – Ma non è finita qui. In moltele lampade votive erano state divelte, un chiaro segno di sfregio e di spregio per i defunti e per le loro famiglie. E poi gli ornamenti sciupati e anche quelli di alcuneche si trovano a terra. Per tutti noi è stato un vero choc, anche perché una cosa del genere non era mai accaduta prima d’ora”.