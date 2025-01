Ilnapolista.it - Stellini: «Partita importante per vari aspetti ma la maturità dovremo dimostrarla di partita in partita»

: «perma ladiin»Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, non ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la vittoria contro la Fiorentina . Al suo postoRestando sulla, è un successoanche per le assenze. «È stata una vittoria moltoper. Giocavamo su un campo difficile contro una squadra in grande salute, molto forte con una rosa ampia. Avevamo qualche defaillance, volevamo dimostrare che tutti ci seguono dando il 110% ogni giorno, vogliamo ringraziare tutto il gruppo di lavoro che ci segue dall’inizio e che ha dato solidità alla squadra nonostante qualche assenza».Ora il Napoli è più maturo. In trasferta sette vittorie e due pareggi dopo la sconfitta di Verona.