Sangue in Montagnola | Volevamo sedare la lite Siamo stati feriti con cocci di bottiglia

Bologna, 4 gennaio 2025 – Sarebbero intervenuti perunascoppiata tra loro connazionali e un gruppo di nordafricani, alimentata dai fumi dell’alcol. Una ventina di persone sarebbero coinvolte nella rissa, finita con il ferimento di due ragazzi pakistani di 17 e 27 anni, avvenuta la mattina di Capodanno in. Lo sta ricostruendo la Squadra mobile, che indaga sulla violenta aggressione, culminata con il diciassettenne trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore, con tagli al torace e al volto. Tagli fortunatamente superficiali, come poi appurato al pronto soccorso, dove il minorenne è stato ricucito, con 15 giorni di prognosi. L’amico, invece, aveva riportato una ferita al polso, anche questa di lieve entità. I due sonoascoltati subito dalla polizia: hanno raccontato di non conoscere le persone in, ma di essere comunque intervenuti perla violentascoppiata tra i due gruppi.