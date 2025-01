Saldi, vademecum del Codacons contro le false informazioni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 gen. (askanews) –delcredenze, leggende metropolitane eche ogni anno confondono i consumatori in occasione deiinvernali, rendendo più difficile la tutela dei propri diritti. Con un comunicato l’associazione diffonde una “guida anti-fake news” per aiutare i consumatori che faranno acquisti durante iinvernali e garantire loro lenecessarie per fare acquisti in tutta sicurezza. “Niente resi o cambi durante i”. Falso: il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso (anche se dichiara il contrario), e se il cambio non è possibile si ha diritto alla restituzione dei soldi (non a un buono). “Nel periodo deiniente altri sconti o promozioni”. Falso: non è vietato fare offerte separate (per esempio, sulle rimanenze di magazzino), ma questi articoli devono essere proposti separatamente, così come quelli non scontati.