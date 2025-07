Simone di Temptation Island | terrapiattista complottista e convinto che i dinosauri non siano estinti E’ vero o è un bluff?

Simone di Temptation Island non è il tipico protagonista: tra teorie terrapiattiste, convinzioni che i dinosauri non siano mai estinti e dubbi sul viaggio sulla Luna, il suo carattere infiamma le discussioni. È il personaggio che incarna un mix di provocazione e mistero, pronto a scuotere gli equilibri del programma. Ma fino a dove arrivano le sue credenze e quanto influenzeranno il suo percorso nel villaggio? La risposta sta per essere svelata.

“ Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna. I dinosauri non si sono mai estinti ”: boom, il colpaccio è servito. Il colpaccio alla Maria De Filippi, verrebbe da dire. Perché Simone, il fidanzato più discusso - insieme ad Alessio, va detto - di questa edizione di Temptation Island, sembra essere stato scelto appositamente per far infuriare il pubblico. Pagelle Temptation Island seconda puntata: Simone nuovo Alex Belli. Alessio recita, vero? Sembra. Anzi, lo è. Perché è chiaro che quello di Simone, che del tutto inconsapevole non può essere, è un personaggio che in pochi avrebbero potuto immaginare di trovare davanti alle telecamere di un programma come Temptation Island. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Simone di Temptation Island: terrapiattista, complottista e convinto che i dinosauri non siano estinti. E’ vero o è un bluff?

In questa notizia si parla di: simone - temptation - island - terrapiattista

Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo - Temptation Island 2025 sta per arrivare, pronto a svelare nuove emozioni e colpi di scena. La prima puntata, in onda il 3 luglio su Canale 5, sarà condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

Temptation Island: tradimenti, confessioni e teorie del complotto nella seconda puntata Simone confessa di essere terrapiattista. Sarah ha ammesso di aver avuto altri uomini ma di non sentirsi in colpa Vai su Facebook

#TemptationIsland 2025: il ritorno di Alessio con la coda tra le gambe e le lacrime di coccodrillo per Simone il terrapiattista Vai su X

Temptation Island 2025: peggio di Alessio poteva esserci solo Simone, il terrapiattista infedele; Simone a Temptation: Sono terrapiattista, l'uomo non è mai andato sulla Luna, poi ammette di aver tradito Sonia; “Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna e i dinosauri non si sono mai estinti”:….

Temptation Island 2025, le pagelle: Simone il seduttore terrapiattista, Sonia queen bis - È andata in onda ieri sera la seconda puntata di Temptation Island. Da msn.com

Temptation Island: “Sono terrapiattista” e poi ammette il tradimento - Nella seconda puntata di Temptation Island, uno dei momenti più discussi è stato quello in cui Simone, fidanzato di Sonia B. Scrive donnaglamour.it