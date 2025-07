Incendio nei pressi dell’azienda Gls a Valsamoggia | sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Un incendio si è sviluppato recentemente a Valsamoggia, vicino alla sede GLS in via 2 Agosto 1980. Vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti prontamente per contenere il rogo e garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività circostanti. La situazione è sotto controllo, ma l’intera comunità resta in allerta mentre le operazioni di spegnimento continuano. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Un incendio è attualmente in corso a Valsamoggia, in via 2 Agosto 1980, nei pressi della sede dell’azienda di logistica Gls. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, e la polizia locale di Valsamoggia, che sta gestendo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

