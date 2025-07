Sparatoria alla festa dei bambini a Marotta Sandro Spingardi ha ucciso la cognata per il rumore

Una tragedia scuote la tranquilla cornice di Marotta: durante una festa di bambini, una lite per il rumore si trasforma in una sparatoria fatale, portando alla morte della cognata e al ferimento della sorella. Una vicenda dai toni drammatici che evidenzia come i conflitti latenti possano esplodere in modo inaspettato. La comunità si stringe nel dolore, mentre le forze dell'ordine continuano le indagini per fare luce sull’accaduto.

Sandro Spingardi ha ucciso per il rumore. La lite durante la festa di bambini che ha portato alla sparatoria e alla morte della cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni, di origine boliviana ferendo la figlia 28enne di lei, Kenia Cassia Vaca, è stata generata dagli schiamazzi in un contesto di vecchie ruggini. Il tutto si è svolto a Marotta in provincia di Pesaro Urbino. L’uomo è stato poi arrestato in flagranza dai carabinieri dopo essersi barricato in un capanno degli attrezzi vicino a una casa di campagna. Nessun altro è rimasto ferito nella sparatoria. Griselda Cassia Nunez è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Open.online

