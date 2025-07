Personal trainer arrestato ad Andria sequestrati 35.000 euro e trovato arsenale di steroidi e farmaci scaduti

Un caso shock scuote la città di Andria: un personal trainer è stato arrestato per ricettazione e detenzione di sostanze dopanti, con un sequestro di 35.000 euro e un arsenale di farmaci scaduti e alterati. La scoperta mette in luce gli abusivi traffici dietro il mondo del fitness, facendo emergere un sottobosco rischioso che coinvolge pratiche illegali e pericolose. La vicenda solleva importanti domande sulla tutela della salute e sull’etica nello sport.

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza ad Andria un 52enne, originario del tarantino, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di farmaci e altre sostanze idonee ad alterare le prestazioni agonistiche. Nel corso di una perquisizione do Vai su Facebook

