Milano finisce con l’auto nel Naviglio | morto 24enne a Corsico

Tragedia a Corsico, alle porte di Milano: un giovane di appena 24 anni perde la vita nel Naviglio dopo aver perso il controllo dell’auto. Un dramma che scuote la comunità e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sulle strade. La vicenda si è consumata nella notte in via Alzaia Trieste, lasciando tutti senza parole e richiamando l’attenzione sulla prevenzione e i rischi alla guida.

Un giovane di 24 anni è morto nella notte a Corsico, comune della città metropolitana di Milano, dopo essere finito nelle acque del Naviglio a bordo della propria automobile. Il conducente era solo in macchina nel momento in cui è uscito fuori strada in via Alzaia Trieste, all’angolo con via Oberdan. Immediati i soccorsi dei Vigili del fuoco che hanno provveduto prima ad estrarre il corpo senza vita del giovane e poi a recuperare la vettura con un’autogru. Il giovane era quasi giunto a casa considerato che abitava nella stessa strada. Secondo quanto si apprende, oggi (sabato) sarebbe stato il suo compleanno e si presume che stesse rientrando da una festa con amici. 🔗 Leggi su Lapresse.it