Insulti per le foto in bikini la modella plus size | Non è un crimine avere questo corpo

In un mondo che troppo spesso giudica il corpo, Erin Marley Klay ci ricorda che amare se stessi non dovrebbe mai essere un crimine. La sua intervista a People mette in luce come la grassofobia e la cultura della dieta siano radicate nella società , alimentando insulti ingiustificati verso le modelle plus size. È ora di cambiare prospettiva e celebrare la diversità , perché ogni corpo merita rispetto e ammirazione—scopri di più e unisciti alla rivoluzione dell’accettazione.

Erin Marley Klay intervistata da People ha detto: "Grassofobia e cultura della dieta sono così radicate nella nostra società che è difficile uscirne". 🔗 Leggi su Fanpage.it

