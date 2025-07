VIDEO Serata speciale per Adani che festeggia il compleanno al concerto di Ultimo

Una serata indimenticabile quella vissuta da Adani al concerto di Ultimo a Roma, dove ha celebrato il suo compleanno in modo speciale. Tra emozioni e parole sincere, l'ex calciatore ha condiviso con i fan un momento di pura magia, sottolineando la connessione profonda con il cantautore. Un’esperienza che ha unito passione, amicizia e musica in un’unica, memorabile celebrazione. La notte ha lasciato il segno nel cuore di chi ha avuto il privilegio di viverla.

L'ex giocatore ha pubblicato le immagini dell'incontro con il cantante prima del concerto di Roma dove lui è stato nelle ore del suo compleanno e ha parlato di una connessione speciale. In un messaggio sui social ha scritto al cantante: "La felicitĂ di vivere la sera del mio compleann da te Nick mio, essere speciale, anima nobile, con la tua gente, nella tua cittĂ , travolto dalla magia della tua musica". 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Serata speciale per Adani che festeggia il compleanno al concerto di Ultimo

In questa notizia si parla di: speciale - compleanno - concerto - serata

Un compleanno speciale per Flavio Montrucchio - Flavio Montrucchio celebra un compleanno speciale: 50 anni di vita, amore e amicizie. Circondato dall’affetto dei suoi cari, il noto conduttore si prepara a festeggiare questo traguardo significativo.

SABATO 12 LUGLIO inizierà il FESTIVAL “MALEDETTE MALELINGUE” e DOMENICA 13 LUGLIO - ORE 21:30 FILIPPO GRAZIANI in concerto "OTTANTA. BUON COMPLEANNO IVAN" Una serata speciale a Novafeltria, in occasione del Maledette Maleling Vai su Facebook

Enzo Avitabile, festa a Napoli per 70 anni. Il racconto del concerto; Un concerto per festeggiare il compleanno di Rino Gaetano; Zucchero all’Arena di Verona: il concerto del giorno dopo il suo settantesimo compleanno.

Avis compie 85 anni. Spettacolo e concerto per raccontarne la storia - Un compleanno speciale per l'Avis Comunale Bologna, nata nel 1939, celebrato con una serata all'Arena del Sole. ilrestodelcarlino.it scrive

Francesca Michielin compie 30 anni: i nuovi ospiti del suo concerto ... - Un compleanno speciale per il quale si fa un autoregalo in vista del concerto già annunciato all'Arena di ... Come scrive msn.com