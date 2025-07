Ape calessino per turisti la stretta | sette multe e ritiro delle carte di circolazione

Nel cuore di Ostuni, i controlli sulla celebre ape calessino hanno portato a sanzioni e ritiri di documenti, evidenziando l’importanza di rispettare le norme per garantire sicurezza e tutela. Un richiamo essenziale per operatori e turisti, affinché la magia di questa icona locale possa continuare a incantare senza rischi o problemi legali. La città invita tutti a muoversi in modo responsabile, preservando il suo fascino e la legalità.

OSTUNI - Sette multe e altrettante carte di circolazione ritirate: è il bilancio dei controlli della polizia locale di Ostuni che, nelle scorse ore, si sono concentrati sugli iconici "ape calessino". Tanto iconici quanto, in parte, non rispettosi dei codici, almeno stando a questo bilancio. Gli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: calessino - sette - multe - carte

#PLUnionedelSorbara Sono partiti sabato 5 luglio 2025 i saldi estivi in Emilia-Romagna I quali avranno una durata massima di 60 giorni quindi si concluderanno il 3 settembre 2025. Nei 30 giorni precedenti è vietato effettuare vendite promozionali. L' avvi Vai su Facebook

Ape calessino per turisti, la stretta: sette multe e ritiro delle carte di circolazione; 'Ape calessino' per turisti, la stretta: sette multe e ritiro delle carte di circolazione.

Gioco delle tre carte, a Firenze arrivano multe di 400 euro - MSN - Stop al gioco delle tre carte e simili a Firenze, con multe innalzate a 400 euro: lo prevede l'ordinanza urgente firmata oggi dalla sindaca Sara Funaro, che vieta l ... Come scrive msn.com