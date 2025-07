Le palline di Wimbledon diventano la casetta dei topini delle risaie | le foto

Dalle vette di Wimbledon ai rifugi delle risaie, le palline da tennis usate si trasformano in accoglienti case per i topini delle risaie. Un’idea innovativa nata nel 2022 che non solo dà nuova vita a materiali riciclati, ma protegge e preserva queste piccole creature. Ogni pallina diventa un prezioso rifugio, ospitando fino a dieci topolini e offrendo loro sicurezza e conforto. Scopriamo insieme come questa iniziativa sta facendo la differenza...

Le palline da tennis usate a Wibledon diventano poi la tana dei topolini delle risaie. L'iniziativa è partita nel 2022 e ha consentito di preservare la specie e fornire a questi piccolissimi animali un riparo sicuro dove custodiscono anche i piccoli. In ogni pallina ci possono stare fino a dieci individui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: palline - diventano - risaie - wimbledon

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro n.1 al mondo ha superato il turno grazie al ritiro per infortunio del suo avversario, Grigor Dimitrov, nel corso del terzo set, mentre era avanti 6-3, 7-5. #ANSA Vai su Facebook

Le palline di Wimbledon diventano la casetta dei topini delle risaie: le foto; Le palline da tennis di Wimbledon? Diventano casette per topolini di campagna; Le palline da tennis, anziché venir buttate, diventano case per i topolini di campagna: le foto.

Le palline di Wimbledon diventano la casetta dei topini delle risaie: le foto - L'iniziativa è partita nel 2022 e ha consentito di preservare la specie e fornire a questi piccolissimi animali ... Come scrive fanpage.it

Le palline da tennis di Wimbledon? Diventano casette per topolini di campagna - 000 palline da tennis, tutte rigorosamente perfette e sottoposte a controlli severi. Riporta msn.com