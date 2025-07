Brindisi assalto a portavalori davanti al supermercato | colpo in pieno giorno

Un audace assalto a mano armata sconvolge il tranquillo quartiere di San Pietro Vernotico: due malviventi colpiscono in pieno giorno, rapinando un portavalori con un bottino di 37mila euro. L'episodio, verificatosi davanti a un supermercato di via Rossini, lascia senza feriti ma solleva interrogativi sulla sicurezza locale e sulla lotta all’illegalità in zona.

Due uomini armati hanno assaltato un portavalori in via Rossini a San Pietro Vernotico. Nessun ferito, bottino da 37mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brindisi, assalto a portavalori davanti al supermercato: colpo in pieno giorno

In questa notizia si parla di: portavalori - brindisi - assalto - davanti

Brindisi, assalto a portavalori davanti al supermercato: colpo in pieno giorno; Assalto armato al portavalori davanti all' MD di San Pietro Vernotico: bottino sfiora i 40.000; Assalto armato al portavalori davanti all' MD di San Pietro Vernotico: bottino sfiora i €40.000.

Brindisi, assalto a portavalori davanti al supermercato: colpo in pieno giorno - Paura questa mattina a San Pietro Vernotico, nel Brindisino, dove due uomini armati hanno compiuto una rapina a un portavalori davanti a un supermercato. Secondo msn.com

Assalto armato al portavalori davanti all' MD di San Pietro Vernotico: bottino sfiora i €40.000 - Una rapina violenta e spregiudicata si è consumata nella mattinata di sabato 12 luglio in via Rossini, nel cuore di San Pietro Vernotico. Si legge su brindisisera.it