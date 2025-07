Temptation Island parla Filippo Bisciglia | Quello che succede è tutto vero Io mi emoziono ma cerco di restare neutrale

Temptation Island, il celebre reality che ogni estate conquista il pubblico italiano, vede Filippo Bisciglia come volto di fiducia e compagno delle coppie in sfida. Con numeri in costante crescita, il programma affascina per la sua capacit√† di mettere alla prova i sentimenti pi√Ļ autentici, facendo emozionare e coinvolgendo milioni di spettatori. Ma qual √® il segreto di questo successo? ¬ęIn questi anni il pubblico si √® affezionato a Temptation perch√© si immedesima nelle...

Fa numeri in crescita ogni anno ed √® uno dei reality pi√Ļ visti in prima serata. Si tratta di Temptation Island, il fenomeno dell‚Äôestate da qualche anno a questa parte. Volto del programma √® Filippo Bisciglia, che accompagna le coppie in questo percorso televisivo dove fidanzati e fidanzate mettono alla prova il proprio amore. Ma dove nasce tutto questo successo? ¬ęIn questi anni il pubblico si √® affezionato a¬†Temptation¬†perch√© si immedesima nelle storie. Tutti abbiamo vissuto, stiamo vivendo o vorremmo vivere quello che, anche in maniera esagerata,¬†vivono le coppie. Ho 48 anni, di storie ne ho viste tante¬Ľ, racconta il conduttore in un‚Äôintervista a Silvia Fumarola de La Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

