Palermo rubano una moto | decine di passanti bloccano gli agenti mentre cercano di arrestarli

A Palermo, un tentativo di furto di moto si trasforma in un gesto corale di solidarietà e resistenza cittadina. Decine di passanti si sono uniti agli agenti durante l’arresto di due ventenni, creando un’atmosfera di partecipazione e determinazione. La scena, intensa e piena di emozione, testimonia come la comunità possa rispondere in modo deciso di fronte a episodi di criminalità. Una vicenda che sottolinea il valore della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine.

Decine di persone hanno tentato di bloccare agenti di polizia a Palermo che arrestavano due ventenni ladri di moto, catturati dopo un inseguimento, culminato con uno scontro frontale con auto delle Volanti. Due loro complici sono riusciti a fuggire su un altro scooter. Due agenti sono rimasti feriti, e uno di loro è stato medicato in ospedale. La moto rubata è stata recuperata e restituita al legittimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo, rubano una moto: decine di passanti bloccano gli agenti mentre cercano di arrestarli

