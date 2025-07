Bper-Sondrio in porto Mps-Mediobanca all’ora della verità | l’estate calda delle banche

L’estate calda delle banche ha vissuto un nuovo capitolo con il successo di Bper nella conquista di Banca Popolare di Sondrio. Dopo settimane di tensione e strategie di alto livello, l’operazione si è conclusa con una forte adesione degli azionisti, segnando un passo importante nel risiko bancario italiano. La partita tra grandi player si fa sempre più intensa e strategica, lasciando presagire nuovi sviluppi nel panorama finanziario nazionale.

La "lunga estate caldissima" (gli 883 non passano mai di moda) del risiko bancario ha consegnato il suo primo, importante risultato: Bper è riuscita a condurre in porto l'operazione su Banca Popolare di Sondrio, dopo che l'offerta pubblica di scambio promossa dall'istituto emiliano-romagnolo sulla concorrente valtellinese ha avuto l'adesione di oltre il 58% degli azionisti di Bps. La mossa che, come scrivevamo, è stata realizzata con la regia di Unipol, azionista principale in entrambi i gruppi, rafforza quel processo di consolidamento bancario italiano da tempo in sdoganamento e che sta portando i gruppi a riversare i grandi profitti ottenuti negli anni di crescita sulla scorta dell'aumento del margini d'interesse in operazioni ardite di acquisizione e espansione.