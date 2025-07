Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 10 | 25

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio, con focus su Roma. Oggi, alle 10:25 del 12 luglio 2025, si segnalano rallentamenti e incidenti che influenzano il traffico lungo il Grande Raccordo Anulare e le principali autostrade. Rimanete sintonizzati per le ultime notizie e consigli utili per affrontare al meglio la vostra mobilità quotidiana. Continuate a leggere per scoprire come evitare i disagi e raggiungere la vostra destinazione in sicurezza.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio Iniziamo da Roma sul grande raccordo anulare in carreggiata interna un incidente provoca kudéta Cassia bis Salaria più avanti traffico rallentato tra via Anagnina & via Ardeatina e dalla Laurentina alla Pontina diamo uno sguardo alle autostrade attenzione al personale su strada in A1 Firenze Roma è risolto l'incidente tra i due mezzi pesanti tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord il traffico marcia ancora solo sulla corsia di sorpasso ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud per lavori di manutenzione fino alle 8 di martedì 15 luglio è chiuso lo svincolo di entrata di Torrenova è la volta del quadrante sud-ovest sulla via Pontina rallentamenti da via dell'Acqua Acetosa Ostiense a via di Pratica in direzione di Latina e sulla Cristoforo Colombo rallentamenti per traffico allenamento tra Vitinia e la Cecilia in direzione di Ostia andiamo in fine in provincia di Viterbo sulla statale 675 Umbro laziale Sono in corso gli interventi di risanamento tutto male nella carreggiata in direzione di Viterbo fino al 19 dicembre sono attivi il doppio senso di circolazione e contestualmente anche il divieto di sorpasso in entrambe le direzioni dal km 34 al km 37 chiusa quindi la carreggiata in direzione Civitavecchia da Alessio continua Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 10:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#Viabilità | #Eventi | #TrasportoPubblico | #Roma ? -Treni Regione Lazio modifiche per le linee Ferrovie Laziali fino al 15 luglio ?- Nodo di Via di Passo Lombardo, chiuso l'Ingresso di Torrenova sulla Diramazione Roma Sud e Ramo Via Guido Car Vai su Facebook

Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; Via Nomentana, “Black Point” nel mirino della Regione Lazio: stop al progetto per evitare disagi; La grossa inchiesta per corruzione sugli appalti pubblici a Roma.