Sergej Levak il talento ex Roma nel mirino dei principali club europei

Ogni estate il calciomercato regala nomi nuovi pronti a far parlare di sé. L’ultimo a entrare nei radar dei top club europei è Sergej Levak, talentuoso centrocampista croato classe 2006, che ha da poco lasciato l’AS Roma dopo un percorso promettente nel settore giovanile giallorosso. Levak: Un talento incompreso a Trigoria. Dotato di grande fisicità, intelligenza tattica e una naturale propensione all’inserimento offensivo partendo dalla mediana, Levak ha impressionato tutti a Trigoria, guadagnandosi persino alcune apparizioni in allenamento con la prima squadra sotto la guida di José Mourinho. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sergej Levak, il talento ex Roma nel mirino dei principali club europei

