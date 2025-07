Nuno Tavares Juve occhi puntati sull’esterno della Lazio | sono due gli ostacoli principali in questa trattativa Il punto sul portoghese

La Juventus punta con decisione su Nuno Tavares, l'esterno della Lazio che potrebbe rafforzare la fascia sinistra bianconera. Tuttavia, due ostacoli principali si frappongono alla trattativa, tra questioni economiche e normative complesse. Resta da capire se la volontà del club e le logistiche di mercato riusciranno a superare queste sfide, aprendo così un nuovo capitolo nel mercato estivo. La sfida è appena iniziata.

ex Arsenal. La Juventus ha messo nel mirino Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese attualmente alla Lazio, come possibile rinforzo per la fascia sinistra. Tuttavia, l'operazione presenta diverse incognite, sia sul piano economico che sul contesto normativo che sta attualmente limitando le operazioni di mercato della Lazio. Tavares, riscattato dalla Lazio dall' Arsenal per circa 5 milioni di euro, è un giocatore che ha impressionato con la sua velocità e capacità di spinta lungo la fascia.