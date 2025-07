LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Marc Marquez svetta nella FP2 bagnata Bagnaia nelle retrovie Tra poco le qualifiche

Il GP di Germania 2025 di MotoGP si infiamma sotto la pioggia, con Marc Marquez che domina la FP2 bagnata e Bagnaia in difficoltà tra le retrovie. Le qualifiche sono alle porte: chi prenderà il volo per la pole? Rimani aggiornato per vivere ogni istante di questa emozionante sfida in diretta, perché ogni secondo può cambiare il destino del weekend. CLICCA QUI per non perdere neanche un attimo della gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.49 Ci si prepara alla Q1. 10.46 Francesco Bagnaia ha concluso in tredicesima posizione a 1.473. Sessione interlocutoria per Pecco su un asfalto umido, con poco grip. Vedremo cosa riuscirà a fare nelle qualifiche. 10.45 Marc Marquez si conferma velocissimo anche nella FP2 bagnate in 1:28.277 a precedere di 0.197 la KTM Tech3 dello spagnolo Maverick Vinales e la KTM ufficiale dell’iberico Pedro Acosta (+0.403). A completare la top-5 troviamo Jack Miller (Yamaha Pramac) e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Sesto è Franco Morbidelli, nono Marco Bezzecchi e decimo Luca Marini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nella FP2 bagnata, Bagnaia nelle retrovie. Tra poco le qualifiche

In questa notizia si parla di: diretta - marc - marquez - bagnaia

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Marc Marquez subito davanti a tutti, Bagnaia 6° rincorre - Segui in diretta il GP di Gran Bretagna 2025 di MotoGP, con Marc Marquez subito in testa, Bagnaia in rincorsa e aggiornamenti continui.

LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della FP1 di MotoGP al Sachsenring: Bagnaia in cerca di feeling nel feudo di Marc Marquez Vai su Facebook

Sabato di fuoco al TT con la Sprint del pomeriggio: dalla pole scatta Quartararo con Bagnaia e Alex Marquez al fianco mentre Magic Marc partirà dalla quarta casella https://gpone.com/it/2025/06/28/motogp/live-sprint-motogp-assen-la-diretta-giro-per-giro.html Vai su X

LIVE MotoGP Sachsenring, qualifiche e pole in diretta: un FP2 Marc Marquez domina anche sul bagnato; LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: giornata con qualifiche e Sprint Race al Sachsenring; MotoGP Germania diretta qualifiche: LIVE Sachsenring fp2, Marquez favorito per la pole, Bagnaia cerca il setup.

MotoGP Germania diretta qualifiche: LIVE Sachsenring fp2, Marquez favorito per la pole, Bagnaia cerca il setup - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Germania, undicesima prova del mondiale di MotoGP 2025 che si corre sul tracciato del Sachsenring ... Segnala sport.virgilio.it

MotoGp in Germania, le qualifiche in diretta: Di Giannantonio per la riconferma, Marquez favorito. Bagnaia per il riscatto - 29 – Altro salvataggio di Marc Marquez, che per un attimo ha perso il posteriore in curva- Si legge su informazione.it