Anzio appuntamento con l’arte e la storia | al via il percorso culturale estivo

Anzio si prepara a rivivere il suo patrimonio culturale con l’inizio del percorso estivo “Arte e Storia”. Dal 12 luglio, cittadini e turisti avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio tra storia, archeologia e arte, nel suggestivo scenario di Villa Adele. Un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie della nostra terra e vivere un’estate all’insegna della cultura. L’appuntamento è presso il Museo Civico e Archeologico: non mancate!

Anzio, 12 luglio- Riparte anche quest’anno il percorso culturale estivo voluto dall’amministrazione comunale di Anzio a favore di cittadini e turisti per la stagione estiva in corso. L’iniziativa vede una serie di eventi che coprono il periodo compreso tra il 10 luglio e l’8 agosto 2025 nella suggestiva cornice dello spazio antistante il Museo Civico e Archeologico di Anzio Villa Adele, attraverso un percorso tra “Arte, Storia e Archeologia”, che si articola in cinque serate. La prima serata, che si è svolta giovedì 10 luglio, dal titolo “un libro, un racconto”, ha visto la presentazione dell’opera “Da Grande Volevo Fare” dell’Architetto Romano Mastrella che ha dialogato con Alessandro Jaia, Direttore del Museo di Anzio, Valentini Piscitelli, Architetto e giornalista e del docente Claudio Spuri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: anzio - percorso - arte - storia

ANZIO - AL MUSEO ARCHEOLOGICO TORNA "PERCORSI": CINQUE INCONTRI FRA LIBRI, STORIA E ARCHEOLOGIA Torna al museo civico archeologico di Anzio “Percorsi”. Cinque serate tra libri, storia del territorio, “viaggi” alla scoperta di popolazioni del Vai su Facebook

Anzio, dal 10 luglio all’8 agosto un percorso tra “Arte, Storia e Archeologia”; Ruote nella Storia fa tappa tra Anzio e Nettuno sulle “Strade di Nerone”; Anzio. Domenica 25, il circolo Acli presenta “Iconografia Mariana nell’arte”.

Anzio, al via la versione estiva della rassegna “Percorsi tra Arte ... - 00, al Museo Civico Archeologico di Anzio, Villa Adele, in un contesto museologico suggestivo e straordinario, la versione estiva della rassegna ... Riporta ilfaroonline.it

Anzio, proseguono le conferenze culturali di "Percorsi tra Arte, Storia ... - 30, al Museo Civico Archeologico di Anzio, il sesto appuntamento della rassegna culturale “Percorsi tra Arte, Storia ed Archeologia ... Secondo ilfaroonline.it