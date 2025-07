Infastidito dal rumore spara durante una festa per bambini a Pesaro Urbino | uccide la cognata

Un triste episodio scuote la tranquillità di Pesaro Urbino: un uomo di 70 anni, Sandro Spingardi, ha aperto il fuoco durante una festa per bambini, provocando una tragedia che ha lasciato sgomenti tutti. Motivazioni futili e vecchie ruggini hanno portato a uno sbalorditivo gesto di violenza, con gravi conseguenze per la famiglia coinvolta. La comunità si chiede come possa essere possibile un simile orrore in un contesto così innocente, e le indagini continuano per chiarire la dinamica di questa tragica vicenda.

Sarebbero stati futili motivi, forse rumori o schiamazzi, in un contesto di vecchie ruggini, a innescare la lite durante una festa con dei bambini e il folle gesto di Sandro Spingardi, 70 anni, che ieri verso le 21 alla periferia di Marotta (Pesaro Urbino) ha sparato e ucciso la cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni, di origine boliviana, e ha ferito la figlia 28enne di lei, Kenia Cassia Vaca. L’uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Infastidito dal rumore spara durante una festa per bambini a Pesaro Urbino: uccide la cognata

In questa notizia si parla di: durante - festa - bambini - pesaro

Darfo, accoltellarono 19enne in piazza durante la festa del patrono: due ventenni arrestati per tentato omicidio - Un drammatico episodio ha scosso Darfo, dove un 19enne nordafricano è stato accoltellato in piazza durante i festeggiamenti per San Faustino.

Una donna di 44 anni è stata uccisa da un 70enne che, dopo aver fatto irruzione in una casa di Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), ha aperto il fuoco contro i presenti. La sparatoria è avvenuta ierei durante una festa di compleanno con diversi bambini prese Vai su Facebook

Marotta, anziano spara alla festa di una bimba e uccide la nonna. Forse lo ha fatto per il rumore; Pesaro, sparatoria alla festa dei bambini. Uccisa una donna, ferita sua figlia. Arrestato un 70enne; Tragedia a Marotta durante festa: uomo armato irrompe e uccide madre di bimba festeggiata.

Marotta, fa irruzione alla festa dei bambini e uccide la cognata: il «fastidio per il rumore» e gli spari - Una serata di festa si è trasformata in un incubo a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Da msn.com

Spara alla festa dei bambini, la casa posta sotto sequestro - È sotto sequestro la casa dove ieri sera è Griselda Cassia Nunez, 44 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal cognato durante una festa alla presenza anche di bambini. Scrive msn.com