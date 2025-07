Sorpresi mentre mandavano in frantumi la vetrata della fermata del bus con calci e pugni | denunciati

Due giovani cesenaticensi sono stati sorpresi mentre distruggevano con calci e pugni la vetrata di una fermata dell’autobus, generando sconcerto tra i cittadini. Gli agenti della volante del Presidio di Polizia di Cesenatico, intervenuti prontamente in viale Carducci, hanno arrestato i responsabili, che ora rischiano serie conseguenze legali. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di mantenere ordine e sicurezza nelle nostre comunità.

Sorpresi mentre e stavano distruggendo a calci e pugni la vetrata della banchina della fermata dell’autobus. Due giovani cesenaticensi sono stati fermati dagli agenti della volante del Presidio di Polizia di Cesenatico in viale Carducci, all’altezza della Colonia dell’Agip. I due, secondo una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

