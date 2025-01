Lanazione.it - Più cari mensa e scuolabus. Manutenzioni per 1 milione

Leggi su Lanazione.it

SANTA CROCEIl primo bilancio del sindaco Roberto Giannoni vale 40 milioni di euro di cui 17 di spesa corrente. Invariati Imu, Tari e costi degli asili nido. Aumentano, invece, i servizi a domanda individuale. "Si tratta – spiega l’assessore al bilancio Renato Rusconi - di aumenti dettati non solo dalla necessità di chiudere il bilancio, ma anche dall’esigenza di fare un minimo di adeguamento delle tariffe dei servizi rispetto al costo della vita". Addizionale Irpef unica all’8 per mille con esenzione a 12mila euro di reddito con la promessa di rivederla ad aprile. "Chiudere il bilancio nei tempi previsti dalla legge non è stato facile – spiega il sindaco Roberto Giannoni – Abbiamo dovuto apportare dei correttivi come la revisione dell’Irpef, che impatterà minimamente sulle tasche dei contribuenti, scelta già adottata anche da molti comuni amministrati dal centrosinistra a dimostrazione che non era possibile non intervenire su questa forma di tassazione.