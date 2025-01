Lanazione.it - Piaggio, riaprono i cancelli. Nuova cassa integrazione. Uilm: "Programmi rispettati"

La grande fabbrica lentamente ripartirà a scaglioni. Come è ormai una sua consuetudine, lariaprirà idopo la pausa delle festività, ma non subito. E c’è già un calendario che ha trovato conferma ieri mattina nell’incontro sul piano operativo tenuto dall’azienda con i rappresentanti dei lavoratori. Il piano prevede l’apertura dellaper il mese di gennaio dal 7 al 31 per complessive 4 settimane: 700 unità alle 2R; 290 ai motori e 94 ai veicoli commerciali. Ma non sarà per tutti uguale il periodo diperché i primi a rientrare, il 13 gennaio, saranno quelli dei motori. Poi a inizio febbraio toccherà ai lavoratori della 2R e infine a quelli dei veicoli commerciali (tra cui il nuovo Porter elettrico). "Ho fatto i complimenti all’azienda – spiega Alessio Bardelli della Ulm che ha partecipato all’incontro – perché sta proseguendo con i piedi di piombo.