Lanazione.it - Partita la corsa ai saldi invernali, migliaia di persone in coda davanti a centri commerciali e outlet

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 gennaio 2025 – Sono partiti ufficialmente oggi, 4 gennaio, iin Toscana. Quelle delle vendite sottoprezzo della stagioneè una delle più attese dell’anno per consumatori e commercianti. I primi giorni, lo sconto medio applicato sarà intorno al 30%, ma progressivamente aumenterà, fino in certi casi al 70%. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio Studi di Confcommercio, la spesa media pro capite sarà intorno ai 138 euro, mentre per i nuclei familiari la cifra si attesterà sui 307 euro. Poche e semplici regole garantiscono uno shopping sicuro Poche, semplici regole per non essere truffati. Il presidente di Konsumer Italia, Fabrizio Premuti, spiega che “l’acquisto scontato è ormai superato anche per il fatto che questo appuntamento arriva dopo il Black Friday, una pratica commerciale che ha trasformato novembre in un Black Month con offerte anche del 50% soprattutto nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, ma anche nell'elettronica e perfino nel settore dei mobili e dei sofà.