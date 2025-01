Ilrestodelcarlino.it - "Multe? Non vogliamo fare cassa. Investiremo i soldi in sicurezza"

"Stiamo montando in questi giorni l’autovelox alla Pieve. Entro gennaio dovrebbe essere operativo. Spero il prima possibile. Per ora la prefettura ha autorizzato il dispositivo solo in direzione Sforzacosta, ma il Comune ha fatto richiesta anche verso Macerata perché crediamo sia necessario che l’autovelox funzioni in entrambi i sensi di marcia per rallentare il traffico". L’assessore Paolo Renna, con delega allae alla polizia locale, spiega i progetti in campo: "Dal 2022 abbiamo fatto richiesta per installare gli autovelox su tre strade, le più pericolose: Pieve, Carrareccia e Cingolana, dove si registra una percentuale di incidenti gravi molto alta rispetto alle altre strade di Macerata. L’abbiamo riscontrato negli anni. Qui le auto, per come sono fatte le strade, sono portate a correre.